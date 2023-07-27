ЦСКА год назад упустил Сантьяго Хименеса, который сейчас стоит € 50 млн

Журналист Густаво Мендоса рассказал, что мексиканский нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес год назад мог перейти из «Крус Асуля» не в нидерландский клуб, а в московский ЦСКА.
«Я знаю, что у игрока было отличное предложение от российского клуба, которое он не принял и в итоге нашёл для себя лучший вариант. Назвать его? Перед переходом в «Фейеноорд» у Хименеса было предложение от ЦСКА. Предложение тогда было на столе у его представителей, оно не было таким, как сейчас, и было отвергнуто», — сказал Мендоса в подкасте La Última Palabra.
22-летний Хименес перешёл в «Фейеноорд» летом прошлого года за € 4 млн. В 45 матчах за нидерландский клуб форвард забил 23 гола и сделал три результативные передачи, чем помог команде выиграть чемпионат страны.
По информации СМИ, сейчас в Хименесе заинтересован «Тоттенхэм», а «Фейеноорд» оценивает форварда в € 50 млн.
- 27 июля 2023
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