Португалия — Вьетнам: португальские футболистки забили быстрый гол в матче женского ЧМ

Сегодня, 27 июля, в матче 2-го тура группового этапа женского ЧМ-2023 встречаются сборные Португалии и Вьетнама. Игра проходит на стадионе «Уаикато» в Гамильтоне (Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:30 по московскому времени.

Португальские футболистки открыли счёт на седьмой минуте встречи. Быстрый гол забила Телма Энкарнасау. Текущий счёт — 1:0.

Отметим, что соперниками сборных Португалии и Вьетнама по группе являются женские команды Нидерландов и Соединённых Штатов Америки.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.