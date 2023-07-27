Португалия — Вьетнам: португальские футболистки забили быстрый гол в матче женского ЧМ
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Сегодня, 27 июля, в матче 2-го тура группового этапа женского ЧМ-2023 встречаются сборные Португалии и Вьетнама. Игра проходит на стадионе «Уаикато» в Гамильтоне (Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:30 по московскому времени.
Португальские футболистки открыли счёт на седьмой минуте встречи. Быстрый гол забила Телма Энкарнасау. Текущий счёт — 1:0.
Отметим, что соперниками сборных Португалии и Вьетнама по группе являются женские команды Нидерландов и Соединённых Штатов Америки.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
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