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Переход Санчеса в «Спартак» всё ещё возможен, это наиболее вероятный вариант его трансфера

Переход Санчеса в «Спартак» всё ещё возможен, это наиболее вероятный вариант его трансфера
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Переход колумбийского защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в московский «Спартак» всё ещё возможен. Об этом сообщает журналист Себастьен Видаль в своём «твиттере».

По информации источника, переговоры между стороной игрока и «Спартаком» всё ещё продолжаются, а переход в российский клуб — наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Санчеса.

Ранее сообщалось, что переход Санчеса в «Спартак» сорвался из-за некоторых политических причин. Агент игрока Фернандо Вильярреал подтвердил информацию, что колумбиец не перейдёт в московский клуб.

По информации СМИ, «Спартак» договорился с «Тоттенхэмом» о переходе Санчеса за € 13 млн, а сам 27-летний колумбийский защитник был не против перехода.

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Источник: трансфер Санчеса в «Спартак» не состоится по политическим причинам
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