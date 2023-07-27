Переход Санчеса в «Спартак» всё ещё возможен, это наиболее вероятный вариант его трансфера
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Переход колумбийского защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в московский «Спартак» всё ещё возможен. Об этом сообщает журналист Себастьен Видаль в своём «твиттере».
По информации источника, переговоры между стороной игрока и «Спартаком» всё ещё продолжаются, а переход в российский клуб — наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Санчеса.
Ранее сообщалось, что переход Санчеса в «Спартак» сорвался из-за некоторых политических причин. Агент игрока Фернандо Вильярреал подтвердил информацию, что колумбиец не перейдёт в московский клуб.
По информации СМИ, «Спартак» договорился с «Тоттенхэмом» о переходе Санчеса за € 13 млн, а сам 27-летний колумбийский защитник был не против перехода.
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