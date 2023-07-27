Нападающий «Локомотива» Изидор рассказал, почему ему нравится русский мат

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, почему ему нравится русский мат. Также француз признался, что многим словам и выражениям его научили партнёры по команде.

«Каким словам меня научили Тикнизян и Марадишвили? Ох, много слов. Не могу сказать, каким точно. Не все плохие, много и хороших слов и выражений, ха-ха!

Почему мне так нравится русский мат? Потому что в России его часто используют многие люди. Русский мат запомнить проще всего. Бывает, что используем его и в игре», — приводит слова Вильсона Изидора Sport24.

Напомним, контракт Изидора с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн. Ранее сообщалось, что боссы «Локомотива» готовы рассмотреть вариант с продажей игрока только в случае хорошего финансового предложения. Позже сам Изидор заявил, что остаётся в Москве.