Нападающий «Локомотива» Изидор рассказал, почему ему нравится русский мат

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, почему ему нравится русский мат. Также француз признался, что многим словам и выражениям его научили партнёры по команде.
«Каким словам меня научили Тикнизян и Марадишвили? Ох, много слов. Не могу сказать, каким точно. Не все плохие, много и хороших слов и выражений, ха-ха!
Почему мне так нравится русский мат? Потому что в России его часто используют многие люди. Русский мат запомнить проще всего. Бывает, что используем его и в игре», — приводит слова Вильсона Изидора Sport24.
Напомним, контракт Изидора с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн. Ранее сообщалось, что боссы «Локомотива» готовы рассмотреть вариант с продажей игрока только в случае хорошего финансового предложения. Позже сам Изидор заявил, что остаётся в Москве.
- 27 июля 2023
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