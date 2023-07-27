Игрок «Оренбурга» Оганесян: уверен, в этом сезоне будем бороться за первую восьмёрку РПЛ

Вингер «Оренбурга» Степан Оганесян выразил уверенность, что его команда сможет побороться за попадание в первую восьмёрку команд по итогам сезона РПЛ.

«Думаю, что «Оренбург» в этом сезоне может рассчитывать на повторение прошлогоднего результата. Может быть, даже выше заберёмся. Уверен, мы будем бороться за попадание в первую восьмёрку РПЛ», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В прошлом сезоне «Оренбург» занял седьмое место в итоговой турнирной таблице, однако тогда главным тренером команды был Марцел Личка, перешедший этим летом на работу в московское «Динамо». Сейчас оренбургский клуб возглавляет Иржи Ярошик, под руководством которого команда проиграла «Спартаку» в 1-м туре РПЛ (2:3).