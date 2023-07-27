Фото: мама Малкома на русском языке написала письмо благодарности «Зениту»

Флавиа де Оливейра, мама нападающего саудовского «Аль-Хиляля» Малкома, написала благодарственное письмо в адрес санкт-петербургского «Зенита» и болельщиков сине-бело-голубых после перехода сына в новый клуб.

Фото: Социальные сети

«Благодарность «Зениту» за всё, что они сделали с моим сыном. Спасибо за всю любовь жителей замечательного города Санкт-Петербурга, за то, что так хорошо поприветствовали моего сына. Это были четыре года большого счастья и достижений. Спасибо! До скорой встречи», — написала мама Малкома в своих социальных сетях.

26-летний Малком играл за «Зенит» четыре года. В составе петербуржцев нападающий стал четырёхкратным чемпионом России. О переходе Малкома в «Аль-Хиляль» было объявлено вчера, 26 июля.