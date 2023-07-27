Фото: мама Малкома на русском языке написала письмо благодарности «Зениту»
Поделиться
Флавиа де Оливейра, мама нападающего саудовского «Аль-Хиляля» Малкома, написала благодарственное письмо в адрес санкт-петербургского «Зенита» и болельщиков сине-бело-голубых после перехода сына в новый клуб.
Фото: Социальные сети
«Благодарность «Зениту» за всё, что они сделали с моим сыном. Спасибо за всю любовь жителей замечательного города Санкт-Петербурга, за то, что так хорошо поприветствовали моего сына. Это были четыре года большого счастья и достижений. Спасибо! До скорой встречи», — написала мама Малкома в своих социальных сетях.
26-летний Малком играл за «Зенит» четыре года. В составе петербуржцев нападающий стал четырёхкратным чемпионом России. О переходе Малкома в «Аль-Хиляль» было объявлено вчера, 26 июля.
Малком тоже сказал «Зениту»: «Спасибо»
Комментарии
- 27 июля 2023
-
12:26
-
12:23
-
12:05
-
12:00
-
11:47
-
11:38
-
11:24
-
11:09
-
11:04
-
11:00
-
10:59
-
10:44
-
10:42
-
10:32
-
10:27
-
10:23
-
10:14
-
10:01
-
10:01
-
10:00
-
09:49
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
09:20
-
09:14
-
09:04
-
09:00
-
08:50
-
08:44
-
08:38
-
08:30
-
07:59
-
07:36
-
07:28
Партнерский контент