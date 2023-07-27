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Португалия уверенно обыграла Вьетнам в матче женского ЧМ-2023

Португалия уверенно обыграла Вьетнам в матче женского ЧМ-2023
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Сегодня, 27 июля, в матче 2-го тура группового этапа женского ЧМ-2023 встретились сборные Португалии и Вьетнама. Игра проходила на стадионе «Уаикато» в Гамильтоне (Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:30 по московскому времени.

Португальские футболистки открыли счёт уже на седьмой минуте игры. Быстрый гол забила Телма Энкарнасау. На 21-й минуте Португалия удвоила своё преимущество на табло. Голом отметилась Франсиска Назарет. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу европейской сборной со счётом 2:0.

Отметим, что соперниками сборных Португалии и Вьетнама по группе являются женские команды Нидерландов и Соединённых Штатов Америки, в активе которых по четыре очка — они лидируют в группе. Португалия занимает третье место в квартете (три очка). Вьетнам с нулём баллов — на последней строчке.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

ЧМ-2023 (ж). Группа E. 2-й тур
27 июля 2023, четверг. 10:30 МСК
Португалия (ж)
Окончен
2 : 0
Вьетнам (ж)
1:0 Энкарнасау – 7'   2:0 Назарет – 21'
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