Португалия уверенно обыграла Вьетнам в матче женского ЧМ-2023

Сегодня, 27 июля, в матче 2-го тура группового этапа женского ЧМ-2023 встретились сборные Португалии и Вьетнама. Игра проходила на стадионе «Уаикато» в Гамильтоне (Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:30 по московскому времени.

Португальские футболистки открыли счёт уже на седьмой минуте игры. Быстрый гол забила Телма Энкарнасау. На 21-й минуте Португалия удвоила своё преимущество на табло. Голом отметилась Франсиска Назарет. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу европейской сборной со счётом 2:0.

Отметим, что соперниками сборных Португалии и Вьетнама по группе являются женские команды Нидерландов и Соединённых Штатов Америки, в активе которых по четыре очка — они лидируют в группе. Португалия занимает третье место в квартете (три очка). Вьетнам с нулём баллов — на последней строчке.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.