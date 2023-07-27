Австралия — Нигерия: стартовые составы команд на матч женского чемпионата мира 2023 года

Сборные Австралии и Нигерии объявили стартовые составы команд на матч 2-го тура группы B, который пройдёт сегодня, 27 июля, на стадионе «Лэнг Парк» в Брисбене (Австралия). Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.
Стартовый состав Австралии: Арнольд, Кэтли, Кеннеди, Хант, Карпентер, ван Эгмонд, Горри, Куни-Кросс, Вайн, Фурд, Расо.
Стартовый состав Нигерии: Ннадозие, Плумптре, Охале, Демехин, Алозие, Онумону, Пайне, Учейбе, Айинде, Онумону, Кану, Аджибаде.
В матче 1-го тура Австралия обыграла Ирландию (1:0), а Нигерия сыграла вничью с Канадой (0:0). В матче ирландок и канадок во 2-м туре победу одержали североамериканки, которые временно возглавили группу B. Отметим, что в плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы.
- 27 июля 2023
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