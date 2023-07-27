«Спартак» сыграл чудовищно». Уткин высказался о победе красно-белых в матче с «Оренбургом»

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 1-го тура нового сезона РПЛ с «Оренбургом». Игра завершилась победой красно-белых со счётом 3:2.

«Оренбург» дал бой «Спартаку» в стиле Лички. Хорошая получилась игра. Часто спрашивают о соотношении большого футбола и медийного. Так вот, это – чисто медийная игра. Все обсуждают сюжет, финты, хайлайты. Качество игры не обсуждает абсолютно никто. Но ведь «Спартак» сыграл совершенно чудовищно. Так не бывает, нельзя играть совершенно без обороны.

Игра оставила довольно противоречивые впечатления, на это уже указывали заинтересованные люди. Заинтересованные люди по отношению к «Спартаку» — это почти все. Одни хотят, чтобы он выглядел смешно или проигрывал почаще. Другие хотят, чтобы он возродился из тлена и стал могучим «Спартаком».

Веселейшая игра с «Оренбургом» — атака туда, атака сюда. В первом тайме вообще надо было обеим командам семь голов на двоих забивать. Это было весело и смотрибельно. Может, это именно тот путь, по которому нужно идти. Медиафутбол ведь смотрят. Но о балансе игры там говорить не приходится», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.