Стало известно, почему переход Захаряна из «Динамо» в «Лацио» задерживается
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Стала известна причина, по которой официальное оформление трансфера полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в римский «Лацио» задерживается. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».
По информации источника, всё дело в том, что, оформив переход Захаряна, «Лацио» хочет сразу же отдать полузащитника в аренду какому-нибудь другому клубу. Из-за этого обстоятельства переговоры всё ещё продолжаются.
Ранее сообщалось, что «Лацио» и «Динамо» согласовали переход Захаряна за € 10 млн плюс € 4 млн бонусами.
В нынешнем сезоне 20-летний Захарян сыграл за «Динамо» два матча, в которых не отметился результативными действиями. Контракт с бело-голубыми у полузащитника рассчитан до июня 2024 года.
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