В «Сочи» отреагировали на слухи об интересе к Станиславу Черчесову
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на слухи о том, что его клуб заинтересован в приглашении на пост главного тренера уволенного из венгерского «Ференцвароша» Станислава Черчесова.
«Действительно ли «Сочи» заинтересован в приглашении Станислава Черчесова? Считаю, что просто неправильно создавать такие вбросы. На сегодняшний момент в клубе есть главный тренер и команда, которая стремится быть лучше, чтобы занять достойное место», — приводит слова Рубашко «Матч ТВ».
Сейчас «Сочи» возглавляет Дмитрий Хохлов. Под его руководством команда уже начала сезон в РПЛ и Кубке России. Его контракт с сочинским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Черчесов сообщал, что у него есть несколько вариантов продолжения карьеры.
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