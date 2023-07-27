КДК рассмотрит дело между «Динамо» и экс-агентством Рауша из-за компенсации в € 750 тыс.
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В четверг, 27 июля, КДК РФС рассмотрит дело между «Динамо» и агентской компанией Golden Toys. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«26 марта 2023 года CAS обязал «Динамо» выплатить € 750 тыс. компании Golden Toys за роль посредника в трансфере Константина Рауша в московский клуб, произошедшем в 2018 году. С момента решения CAS «Динамо» эти деньги не выплатило, именно это рассмотрит КДК. «Динамо» же ссылается на решение Верховного суда РФ, который признал правоту клуба», — добавил источник «Чемпионата».
Защитник Константин Рауш перешёл в московское «Динамо» в январе 2019 года из немецкого «Кёльна». Российский клуб заплатил за футболиста с паспортом России € 1,5 млн. Из «Динамо» Рауш ушёл в 2021 году.
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