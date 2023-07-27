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Австралия — Нигерия: соперницы обменялись голами в концовке первого тайма

Австралия — Нигерия: соперницы обменялись голами в концовке первого тайма
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Завершился первый тайм проходящего в эти минуты матча 2-го тура группы B женского чемпионата мира 2023 года между сборными Австралии и Нигерии. Соперницы обменялись голами в концовке первой половины встречи (1:1).

ЧМ-2023 (ж). Группа B. 2-й тур
27 июля 2023, четверг. 13:00 МСК
Австралия (ж)
Перерыв
1 : 1
Нигерия (ж)
1:0 ван Эгмонд – 45+2'   1:1 Kanu – 45+6'

В первом тайме Австралия владела территориальным преимуществом. Показатель владения мячом у австралиек составлял более 60%. По ударам в направлении ворот также подавляющее преимущество у футболисток из Австралии — они совершили 10 попыток забить гол. В концовке тайма забитым мячом отметилась полузащитница австралиек Эмили ван Эгмонд (1:0). Несколькими мгновениями спустя нападающая Нигерии Ученна Кану сравняла счёт (1:1).

В матче 1-го тура Австралия обыграла Ирландию (1:0), а Нигерия сыграла вничью с Канадой (0:0). В матче ирландок и канадок во 2-м туре победу одержали североамериканки, которые временно возглавили группу B. Отметим, что в плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы.

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