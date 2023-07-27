Австралия — Нигерия: нигерийки забили два быстрых гола в матче женского ЧМ-2023

Защитница сборной Нигерии Осиначи Охале вывела свою команду вперёд в матче женского чемпионата мира 2023 года с Австралией (2:1). Нападающая Асисат Ошоала забила третий мяч нигериек (3:1).

В первом тайме Австралия владела территориальным преимуществом. Показатель владения мячом у австралиек составлял более 60%. По ударам в направлении ворот также подавляющее преимущество у футболисток из Австралии — они совершили 10 попыток забить гол. В концовке тайма забитым мячом отметилась полузащитница австралиек Эмили ван Эгмонд (1:0). Несколькими мгновениями спустя нападающая Нигерии Ученна Кану сравняла счёт (1:1).

В матче 1-го тура Австралия обыграла Ирландию (1:0), а Нигерия сыграла вничью с Канадой (0:0). В матче ирландок и канадок во 2-м туре победу одержали североамериканки, которые временно возглавили группу B. Отметим, что в плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы.