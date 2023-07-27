Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» вынуждает Санчеса перейти в «Спартак», отстранив его от тренировок с командой

«Тоттенхэм» вынуждает Санчеса перейти в «Спартак», отстранив его от тренировок с командой
Комментарии

Лондонский «Тоттенхэм» всерьёз настроен продать защитника Давинсона Санчеса московскому «Спартаку». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, из-за того, что игрок не спешит принимать предложение о переходе в «Спартак», «Тоттенхэм» отстранил его от тренировок с командой. Лондонцы беспокоятся, что Санчес может уйти из клуба бесплатно через год, когда закончится его контракт с клубом, в связи с чем настаивают на его переходе в московскую команду.

Ранее стало известно, что переговоры между Санчесом и «Спартаком» продолжаются, несмотря на слова агента колумбийского защитника о том, что его переход в состав красно-белых сорвался. Ожидается, что московский клуб готов заплатить за игрока € 13 млн.

Материалы по теме
Переход Санчеса в «Спартак» всё ещё возможен, это наиболее вероятный вариант его трансфера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023