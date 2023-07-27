«Тоттенхэм» вынуждает Санчеса перейти в «Спартак», отстранив его от тренировок с командой
Поделиться
Лондонский «Тоттенхэм» всерьёз настроен продать защитника Давинсона Санчеса московскому «Спартаку». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, из-за того, что игрок не спешит принимать предложение о переходе в «Спартак», «Тоттенхэм» отстранил его от тренировок с командой. Лондонцы беспокоятся, что Санчес может уйти из клуба бесплатно через год, когда закончится его контракт с клубом, в связи с чем настаивают на его переходе в московскую команду.
Ранее стало известно, что переговоры между Санчесом и «Спартаком» продолжаются, несмотря на слова агента колумбийского защитника о том, что его переход в состав красно-белых сорвался. Ожидается, что московский клуб готов заплатить за игрока € 13 млн.
Комментарии
- 27 июля 2023
-
17:04
-
16:52
-
16:49
-
16:36
-
16:34
-
16:30
-
16:29
-
16:22
-
16:22
-
16:03
-
16:02
-
15:54
-
15:45
-
15:36
-
15:31
-
15:18
-
15:06
-
15:06
-
14:36
-
14:30
-
14:27
-
14:25
-
14:10
-
13:52
-
13:40
-
13:31
-
13:16
-
13:15
-
12:52
-
12:37
-
12:33
-
12:26
-
12:23
-
12:05
-
12:00
Партнерский контент