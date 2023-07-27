«Интер» и «Аль-Наср» сыграли вничью в товарищеском матче, Роналду вновь не забил

Сегодня, 27 июля, состоялся товарищеский матч, в котором встретились итальянский «Интер» и саудовский «Аль-Наср». Игра проходила на стадионе «Нагаи» в Осаке (Япония), стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:20 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Аль-Наср» открыл счёт в матче на 23-й минуте, забитым мячом отметился Абдулрахман Гареб. «Интер» сравнял счёт на 44-й минуте игры усилиями Давиде Фраттези. Во втором тайме изменений на табло не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

Отметим, что звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл на поле весь первый тайм, однако результативными действиями не отметился. Обе команды сыграли по тайму разными составами.