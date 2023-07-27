Агент Боржеса: надеюсь, Кади спустя три месяца сможет выйти на поле в матче со «Спартаком»

Футбольный агент Хелсио Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал о состоянии своего клиента, выразив надежду, что тот сможет выйти на поле в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком».

«Надеюсь, Кади спустя три месяца сможет выйти на поле в матче со «Спартаком», — сказал Алиск в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Боржес получил травму в концовке прошлого сезона, из-за чего пропустил несколько последних матчей «Краснодара» в чемпионате и Кубке России.

Встреча «Краснодара» и «Спартака» в новом розыгрыше национального Кубка пройдёт уже сегодня, 27 июля. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 мск.