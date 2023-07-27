Семак: раньше сентября Родригао в «Зените» не ждём

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что в клубе не ждут, что защитник Родригао сможет восстановиться после своей травмы раньше сентября.
«Когда Родригао сможет восстановиться? У него всё по плану: он приехал в Россию и занимается индивидуально. По срокам пока сказать сложно, но раньше сентября мы его не ждём», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Родригао получил травму ещё в прошлом сезоне, из-за чего пропустил несколько матчей в концовке чемпионата России после того, как «Зенит» гарантировал себе чемпионский титул.
В прошлом сезоне 27-летний Родригао сыграл за «Зенит» 26 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. В июле петербуржцы купили нового центрального защитника — Страхиню Эраковича.
- 27 июля 2023
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