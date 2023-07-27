Непомнящий: «Спартаку» не нужен новый защитник, клуб укомплектован

Бывший главный тренер «Томи» и «Балтики» Валерий Непомнящий отреагировал на новости о сорвавшемся переходе защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в «Спартак». По мнению специалиста, состав красно-белых уже укомплектован, а новый защитник клубу не нужен.
«Трансфер Санчеса в «Спартак» сорвался? Почему-то у кого-то срывается, а у кого-то не срывается. Очевидно, находят ходы и выходы. Есть ли в РПЛ защитники, которые способны усилить «Спартак»? Я вообще за то, чтобы играли отечественные футболисты, но, к сожалению, всё равно смотрят в Европу или в мир куда-то. Что касается «Спартака», то он укомплектован. Я не вижу каких-то проблем ни в одной линии — просто не хватает сыгранности. У меня бы голова не болела, а была бы задача только наиграть состав и схемы. «Спартаку» не нужен центральный защитник, а нужна наигранность», — приводит слова Непомнящего Legalbet.
- 27 июля 2023
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