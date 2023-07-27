Кечинов: у «Краснодара» всё нормально в обороне, а насчёт «Спартака» есть опасения
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Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Краснодаром».
«В этой паре для меня точно нет фаворита. Ожидаю зрелищной и комбинационной игры. Две команды проповедуют одинаковую философию и стараются навязывать свою игру. Но если брать в целом, то у «Краснодара» в обороне более или менее нормально, а у «Спартака» проблемы. Есть опасения насчёт обороны «Спартака». Я надеюсь, что будет играть Джикия. С его присутствием оборона будет играть внимательнее и увереннее», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Стартовый свисток в матче прозвучит в 20:00 мск сегодня, 27 июля.
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