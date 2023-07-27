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Ловчев: у ЦСКА хорошая команда, которую не надо усиливать

Ловчев: у ЦСКА хорошая команда, которую не надо усиливать
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев оценил состав московского ЦСКА, а также высказался по поводу того, что многие клубы РПЛ выпускают на матчи Кубка России большое количество молодых футболистов. По его мнению, это большой шанс для формирования нового поколения хороших российских игроков.

«В целом по Кубку наблюдение — очень много молодых игроков выходит. Причины разные. Почему-то все кругом только и говорят о том, что 2-3 игры за неделю очень много, надо ротировать состав. Но ведь сезон только начался, никто не устал. Я не понимаю этого. Если только причина в том, что отношение к чемпионату серьезнее — там после 0:6 пошли бы разговоры о доверии к тренеру. А здесь может быть отговорка — это Кубок, не основной состав выходил…

Много разговоров о том, что ЦСКА не хватает усиления. Да, не хватает, но это усиление нужно для конкуренции, чтобы было кем усилить игру по ходу матча, или когда идут травмы. На мой взгляд, у ЦСКА хорошая команда, которую не надо «усиливать» для того, чтобы только показать работу над трансферами. Не надо привозить кого-то только для картинки.

И второй момент. То, что мы видим в Кубке, показывает, что резервы есть, и есть неплохие ребята. И у клубов возникает вопрос — если свои через некоторое время, если им доверять, достигнут уровня средних иностранцев, которых сейчас можно привезти (потому что сильных тяжело взять или они просто не поедут), нужно нам столько иностранцев? Конечно, целый сезон молодые не вытянут, но то, что сейчас происходит — огромный шанс на появление нового поколения российских футболистов", — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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