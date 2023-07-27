Агент Тюкавина отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к нападающему

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на информацию об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА.
«Динамо» выполняет перед нами все обязательства: Костя пока играет в «Динамо». Будет какая-то конкретика — будем разговаривать. Впереди игра с «Крыльями» и мы думаем о ней. У него действующий контракт, в котором как мы, так и «Динамо» выполняем условия.
Был ли предметный интерес от ЦСКА? Пока «Динамо» мне об этом ничего не говорило. Я думаю, что в первой пятёрке к нему есть интерес. Если бы я был руководителем какого-то клуба, то тоже интересовался бы. 21-летний игрок с небольшим оставшимся сроком контракта — почему бы не пригласить? Но это уже совсем другая тема. Трансферная дела любят тишину», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 27 июля 2023
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