Агент Тюкавина отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к нападающему

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на информацию об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА.

«Динамо» выполняет перед нами все обязательства: Костя пока играет в «Динамо». Будет какая-то конкретика — будем разговаривать. Впереди игра с «Крыльями» и мы думаем о ней. У него действующий контракт, в котором как мы, так и «Динамо» выполняем условия.

Был ли предметный интерес от ЦСКА? Пока «Динамо» мне об этом ничего не говорило. Я думаю, что в первой пятёрке к нему есть интерес. Если бы я был руководителем какого-то клуба, то тоже интересовался бы. 21-летний игрок с небольшим оставшимся сроком контракта — почему бы не пригласить? Но это уже совсем другая тема. Трансферная дела любят тишину», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.