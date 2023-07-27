Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Тюкавина отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к нападающему

Агент Тюкавина отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к нападающему
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на информацию об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА.

«Динамо» выполняет перед нами все обязательства: Костя пока играет в «Динамо». Будет какая-то конкретика — будем разговаривать. Впереди игра с «Крыльями» и мы думаем о ней. У него действующий контракт, в котором как мы, так и «Динамо» выполняем условия.

Был ли предметный интерес от ЦСКА? Пока «Динамо» мне об этом ничего не говорило. Я думаю, что в первой пятёрке к нему есть интерес. Если бы я был руководителем какого-то клуба, то тоже интересовался бы. 21-летний игрок с небольшим оставшимся сроком контракта — почему бы не пригласить? Но это уже совсем другая тема. Трансферная дела любят тишину», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Источник: ЦСКА интересовался покупкой Тюкавина у «Динамо» этим летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023