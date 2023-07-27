«Краснодар» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:00
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Сегодня, 27 июля, состоится матч первого тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» (Краснодар, Россия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы, Россия). Начало игры — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Последний раз в официальной игре команды встречались в конце апреля этого года. Тогда в результативной баталии сильнее оказались красно-белые — 4:3. Тот матч прошёл в рамках 24-го тура РПЛ-2022/2023.
Фонбет Кубок России. Группа D
27 июля 2023, четверг. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, в матче 1-го тура РПЛ-2023/2024, прошедшего 21 июля, «Краснодар» переиграл московское «Динамо» со счётом 3:1. «Спартак» 23 июля одержал волевую победу над «Оренбургом» (3:2).
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