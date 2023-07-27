Игрок «Спартака» Зиньковский: в новом сезоне нужно делать больше результативных действий

27-летний полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о том, как ему надо играть в новом сезоне.

«Я адаптировался в «Спартаке». Сейчас новый сезон, все хотят играть и будут доказывать — в том числе я. Нужно делать больше полезных и результативных действий. В матче с «Оренбургом» уже получилось поучаствовать в первом забитом мяче», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 23 июля «Спартак» переиграл «Оренбург» в рамках первого тура Российской Премьер-Лиги со счётом 3:2. Сегодня, 27 июля, красно-белые встретятся с «Краснодаром» в матче первого тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.