Игрок «Спартака» Зиньковский: в новом сезоне нужно делать больше результативных действий
Поделиться
27-летний полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о том, как ему надо играть в новом сезоне.
«Я адаптировался в «Спартаке». Сейчас новый сезон, все хотят играть и будут доказывать — в том числе я. Нужно делать больше полезных и результативных действий. В матче с «Оренбургом» уже получилось поучаствовать в первом забитом мяче», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, 23 июля «Спартак» переиграл «Оренбург» в рамках первого тура Российской Премьер-Лиги со счётом 3:2. Сегодня, 27 июля, красно-белые встретятся с «Краснодаром» в матче первого тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.
Комментарии
- 27 июля 2023
-
18:30
-
18:30
-
18:16
-
18:14
-
18:09
-
18:06
-
18:01
-
18:00
-
17:54
-
17:43
-
17:37
-
17:31
-
17:26
-
17:20
-
17:18
-
17:04
-
16:52
-
16:49
-
16:36
-
16:34
-
16:30
-
16:29
-
16:22
-
16:22
-
16:03
-
16:02
-
15:54
-
15:45
-
15:36
-
15:31
-
15:18
-
15:06
-
15:06
-
14:36
-
14:30
Партнерский контент