Митрофанов назвал трудным переход РФС в Африканскую конфедерацию

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что переход Российского футбольного союза в Африканскую конфедерацию футбола (CAF) сложен по логистическим и экономическим причинам.
«Очевидно, что переход РФС в Африканскую конфедерацию футбола, мягко говоря, сложно провести по логистическим и экономическим причинам. Когда РФС, как и любая другая национальная ассоциация, находился в системе регулярных соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА, то выстраивание прямых отношений со всем футбольным миром было нецелесообразным. Соответственно, сейчас из-за известных обстоятельств мы должны выстраивать отношения с большим количеством [новых] федераций и национальных конфедераций», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».
Напомним, в декабре исполком РФС обсуждал вопрос перехода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
Позднее РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры. 24 января прошла рабочая встреча РФС и УЕФА на соответствующую тему. Стороны договорились продолжить контакты.
- 27 июля 2023
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