Чемпионат мира по футболу среди женщин: результаты матчей 27 июля, турнирная таблица

Сегодня, 27 июля, прошли очередные матчи чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. В группе Е национальная команда США сыграла вничью со сборной Нидерландов (1:1), а Португалия обыграла вьетнамскую команду со счётом 2:0. В результативном матче группы В национальная команда Австралии уступила сборной Нигерии — 2:3.

Результаты матчей 27 июля:

США — Нидерланды — 1:1;

Португалия — Вьетнам — 2:0;

Австралия — Нигерия — 2:3.

Завтра, 28 июля, матчем Аргентины с ЮАР в группе G продолжится 2-й тур женского ЧМ.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. Всего у американок четыре победы на чемпионатах мира.