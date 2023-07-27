Чемпионат мира по футболу среди женщин: результаты матчей 27 июля, турнирная таблица
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Сегодня, 27 июля, прошли очередные матчи чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. В группе Е национальная команда США сыграла вничью со сборной Нидерландов (1:1), а Португалия обыграла вьетнамскую команду со счётом 2:0. В результативном матче группы В национальная команда Австралии уступила сборной Нигерии — 2:3.
Результаты матчей 27 июля:
США — Нидерланды — 1:1;
Португалия — Вьетнам — 2:0;
Австралия — Нигерия — 2:3.
Завтра, 28 июля, матчем Аргентины с ЮАР в группе G продолжится 2-й тур женского ЧМ.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. Всего у американок четыре победы на чемпионатах мира.
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