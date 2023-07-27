Жиров: никто в «Балтике» не думает о борьбе за выживание

Защитник «Балтики» Александр Жиров оценил победу своей команды в матче первого тура Фонбет Кубка России над «Крыльями Советов» (3:2), а также высказался о готовности калининградцев к первому за 25 лет сезону в высшей лиге.
«Была непростая игра, проигрывали в счёте, но в перерыве тренер внёс поправки, объяснил наши тактические ошибки в первом тайме. Второй тайм уже сложился по-другому, потому что мы выполнили установку тренера, и так пришли голы. Как оцениваю свою готовность на старте сезона? Готов хорошо, вся команда физически готова к сезону. Мы провели полностью сборы, поэтому состояние оцениваю хорошо.
У нас стоит задача побеждать в каждой игре. С «Сочи» не получилось, хотя мы провели хороший матч, но надо забивать голы для побед. С «Крыльями» мы справились с этой задачей и выиграли. Никто не думает о борьбе за выживание. Проходных матчей в Премьер-Лиге нет, мы настроены на борьбу в игре с каждым соперником.
Тренерский уровень Сергея Игнашевича? Это хороший тренер с отличным видением игры. Мне как защитнику большой плюс в его прошлом, потому что игрокам обороны он постоянно подсказывает. Мы с ним каждый день прогрессируем, но он также помогает и всей команде. У него есть потенциал стать большим тренером», – приводит слова Жирова Metaratings.
- 27 июля 2023
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