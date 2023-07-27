Ловчев — об игре «Спартака» с «Краснодаром»: жду очень зрелищного матча

Бывший футболист Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящей игры московского «Спартака» с «Краснодаром» в рамках 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча пройдёт сегодня, 27 июля. Начало игры — 20:00 мск.

«Мне понравился «Краснодар» — очень уверенная победа в Москве в игре с «Динамо», а у «Спартака» были серьёзные проблемы в матче с «Оренбургом». Победу добыли в самом конце.

Возвращается Джикия, и конечно, в обороне будет больше порядка. Игра будет открытой, но «Краснодар» в атаке очень хорош. То, что делает Кордоба в атаке, очень впечатляет — он просто прёт и прёт, постоянно напрягает оборону. То, как выглядит тройка в центре Черников-Кривцов-Сперцян — просто класс, эта бригада приносит баланс, делает твёрже и оборону.

Плюс «Спартака» в том, что команда не сдаётся до самого конца и очень часто прибивает соперника в концовке. Жду очень зрелищного матча, «быки» пока более сбалансированы, — ставлю на их победу со счетом 2:1», — написал Ловчев у себя в телеграм-канале.