РФС и футбольная федерация Мавритании подписали соглашение о сотрудничестве

Подписи на документе поставили генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов и вице-президент футбольной федерации Мавритании Азиз Бугорбаль, сообщает пресс-служба РФС.
Представители Российского футбольного союза (РФС) и федерации футбола Мавритании подписали меморандум о сотрудничестве во время форума «Россия — Африка», проходящего 27 и 28 июля в Санкт‑Петербурге.
В рамках соглашения Россия и Мавритания:
1. Обменяются опытом в области программ развития мужского и женского футбола, футбольного менеджмента и маркетинга.
2. Организуют программы обучения и обмена.
3. Рассмотрят возможность организации товарищеских матчей сборных на разных уровнях.
Отметим, что в 2019 и 2021 годах сборная Мавритании играла на Кубке африканских наций и оба раза заняла последнее место в группе.
- 27 июля 2023
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