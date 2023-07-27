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РФС и футбольная федерация Мавритании подписали соглашение о сотрудничестве

Подписи на документе поставили генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов и вице-президент футбольной федерации Мавритании Азиз Бугорбаль, сообщает пресс-служба РФС.

Представители Российского футбольного союза (РФС) и федерации футбола Мавритании подписали меморандум о сотрудничестве во время форума «Россия — Африка», проходящего 27 и 28 июля в Санкт‑Петербурге.

В рамках соглашения Россия и Мавритания:

1. Обменяются опытом в области программ развития мужского и женского футбола, футбольного менеджмента и маркетинга.

2. Организуют программы обучения и обмена.

3. Рассмотрят возможность организации товарищеских матчей сборных на разных уровнях.

Отметим, что в 2019 и 2021 годах сборная Мавритании играла на Кубке африканских наций и оба раза заняла последнее место в группе.