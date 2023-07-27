Нападающий «Локомотива» Раконьяц отдан в аренду сербскому «Бачка-Топола»

«Локомотив» отдал форварда Марко Раконьяца в аренду в сербский клуб «Бачка-Топола». Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.
23-летний нападающий будет выступать за команду из Сербии на протяжении одного сезона. Арендное соглашение будет включать опцию выкупа.
Отметим, «Бачка-Топола» в прошлом розыгрыше чемпионата Сербии заняла второе место. Команда выступит в квалификации Лиги чемпионов, где сыграет в третьем раунде с португальской «Брагой».
Раконьяц стал игроком «Локомотива» в апреле 2022 года. В сезоне-2022/2023 нападающий провёл 15 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.
- 27 июля 2023
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