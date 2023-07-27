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Талалаев: неудачный старт «Химок»? Это вам кажется. Мы планировали, что будет сложно

Талалаев: неудачный старт «Химок»? Это вам кажется. Мы планировали, что будет сложно
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о старте сезона для подмосковной команды, которая потерпела два поражения в первых двух турах Мелбет Первой лиги.

«Неудачный старт? Это вам кажется. Мы планировали, что будет сложно. Не планировали, что поедем в Тюмень этим составом, но планировали, что будет сложно. Когда потом с искусственного на натуральное, играешь с командой (уровня. — Прим. «Чемпионата») РПЛ, когда у тебя больше всех новичков. Мы абсолютно спокойны. Моя команда играет хорошо и результат придёт», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

В матче 1-го тура Первой лиги «Химки» уступили «Тюмени» (1:3), а следом проиграли «Торпедо» (1:2). Следующий матч в рамках внутреннего первенства команда Талалаева проведёт 30 июля — с «Нефтехимиком».

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