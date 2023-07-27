Евгений Ловчев: в чемпионате после 0:6 пошли бы разговоры о доверии к тренеру

Бывший футболист Евгений Ловчев поделился мнением о прошедших играх 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 26 июля московский ЦСКА переиграл «Оренбург» со счётом 6:0.

«Очень много молодых игроков выходит. Причины разные. Почему-то все кругом только и говорят о том, что 2-3 игры за неделю очень много, надо ротировать состав. Но ведь сезон только начался, никто не устал. Я не понимаю этого. Если только причина в том, что отношение к чемпионату серьёзнее — там после 0:6 пошли бы разговоры о доверии к тренеру. А здесь может быть отговорка — это Кубок, не основной состав выходил…

И второй момент. То, что мы видим в Кубке, показывает, что резервы есть, и есть неплохие ребята. И у клубов возникает вопрос — если свои через некоторое время, если им доверять, достигнут уровня средних иностранцев, которых сейчас можно привезти (потому что сильных тяжело взять или они просто не поедут), нужно нам столько иностранцев? Конечно, целый сезон молодые не вытянут, но то, что сейчас происходит — огромный шанс на появление нового поколения российских футболистов», — написал Ловчев у себя в телеграм-канале.