«Спартак» объявил стартовый состав на матч Кубка России с «Краснодаром»
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Сегодня, 27 июля, состоится матч первого тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» (Краснодар, Россия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы, Россия). Начало игры — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стал известен стартовый состав «Спартака».
«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Промес, Кейта Бальде.
Фонбет Кубок России. Группа D
27 июля 2023, четверг. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва
Последний раз в официальном матче команды встречались в конце апреля этого года. Тогда в результативной баталии сильнее оказались красно-белые — 4:3. Та игра прошла в рамках 24-го тура РПЛ сезона-2022/2023.
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