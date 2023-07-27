«Спартак» объявил стартовый состав на матч Кубка России с «Краснодаром»

Сегодня, 27 июля, состоится матч первого тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» (Краснодар, Россия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы, Россия). Начало игры — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стал известен стартовый состав «Спартака».

«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Промес, Кейта Бальде.

Последний раз в официальном матче команды встречались в конце апреля этого года. Тогда в результативной баталии сильнее оказались красно-белые — 4:3. Та игра прошла в рамках 24-го тура РПЛ сезона-2022/2023.