«Милан» объявил о подписании вингера «Вильярреала» Самуэля Чуквезе

Вингер «Вильярреала» Самуэль Чуквезе стал игроком «Милана». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
24-летний футболист заключил с «Миланом» соглашение сроком до конца июня 2028 года. За новую команду вингер будет играть под номером 21.
Чуквезе выступал за испанский клуб на протяжении пяти лет (с 2018 года). В минувшем сезоне вингер провёл 50 матчей во всех турнирах, где отметился 13 голами и 11 результативными передачами. У 24-летнего игрока есть и опыт выступлений за сборную Нигерии: в составе национальной команды он провёл 28 матчей, в которых отличился четырьмя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Ранее сообщалось о возможном переходе форварда «Милана» Дивока Ориги в лондонский «Вест Хэм».
- 27 июля 2023
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