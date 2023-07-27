«Ливерпуль» назвал состав для предсезонного тура по Сингапуру

Английский «Ливерпуль» опубликовал список из 27 футболистов, которые отправятся в Сингапур для продолжения предсезонной подготовки.

В распоряжении главного тренера команды Юргена Клоппа будут следующие футболисты: Алисон Бекер, Джозеф Гомес, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Луис Диас, Доминик Собослаи, Дарвин Нуньес, Алексис Мак Аллистер, Мохамед Салах, Адриан, Кёртис Джонс, Коди Гакпо, Харви Эллиотт, Диогу Жота, Константинос Цимикас, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Бобби Кларк, Коллум Скэнлон, Бен Доак, Джеймс Макконнелл, Кивин Келлехер, Трент Александр-Арнольд, Льюис Кумас, Джарелл Куансах, Фабиан Мрожек и Мелкаму Фрауэндорф.

Находясь в Сингапуре, ливерпульцы сыграют с «Лестером» и «Баварией», прежде чем вернутся в Мерсисайд.