Объявлен стартовый состав «Краснодара» на игру со «Спартаком»

Сегодня, 27 июля, состоится матч первого тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» (Краснодар, Россия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы, Россия). Начало игры — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стал известен стартовый состав «Краснодара».

«Краснодар»: Агкацев, Эктов, Алонсо, Арутюнян, Волков, Ленини, Сперцян, Баньяц, Олусегун, Ахметов, Мозес Кобнан.

Последний раз в официальной игре команды встречались в конце апреля этого года. Тогда в результативной баталии сильнее оказались красно-белые — 4:3. Тот матч прошёл в рамках 24-го тура РПЛ-2022/2023.