ЦСКА может подписать форварда «Пахтакора» Файзуллаева

Нападающий «Пахтакора» Аббосбек Файзуллаев в ближайшее время может перейти в московский ЦСКА. Об этом сообщает Championat.Asia.
По информации источника, российский клуб заплатит за узбекского футболиста € 500 тыс. О сделке может быть объявлено уже в скором времени.
В сезоне-2022 Файзуллаев провёл 26 матчей за «Пахтакор» во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с узбекским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 700 тыс. У нападающего есть опыт выступлений за сборную Узбекистана: в составе национальной команды он сыграл три матча и забил один гол.
Ранее футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о селекционной политике ЦСКА в текущее трансферное окно.
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