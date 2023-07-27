«Аль-Наср» представил новую форму без Роналду

Саудовский клуб «Аль-Наср» представил новую домашнюю форму на сезон-2023/2024 с помощью видео, в котором нет главной звезды клуба Криштиану Роналду.

В видеопредставлении формы приняли участие бразильский защитник Алекс Теллес, хорватский полузащитник Марсело Брозович, бразильский полузащитник Андерсон Талиска и другие футболисты «Аль-Насра». Роналду среди них нет.

38-летний Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра» 1 января 2023 года. В прошлом сезоне он отметился 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами в рамках Чемпионата Саудовской Аравии и занял пятую позицию в списке бомбардиров турнира. «Аль-Наср» завершил чемпионат на втором месте, набрав 67 очков в 30 играх, а победителем стал «Аль-Иттихад».