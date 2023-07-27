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«Челси» получил отказ от «Монпелье» по трансферу Ваи

«Челси» получил отказ от «Монпелье» по трансферу Ваи
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«Монпелье» не стал продавать своего нападающего Элье Ваи в «Челси» за € 27,5 млн. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, переговоры между клубами продолжатся в ближайшее время. «Аристократы» готовят для «Монпелье» улучшенное предложение. На 20-летнего форварда также претендуют «Атлетико» и «Айнтрахт». Сам игрок желает как можно скорее перейти в «Челси».

В сезоне-2022/2023 Ваи провёл 33 матча за «Монпелье» во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось о желании «Ювентуса» арендовать форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

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