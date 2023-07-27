Игрок «Пахтакора» Файзуллаев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «3+1»
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Форвард «Пахтакора» Аббосбек Файзуллаев подпишет контракт с ЦСКА по схеме 3+1. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В сезоне-2022 Файзуллаев провёл 26 матчей за «Пахтакор» во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с узбекским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 700 тысяч.
Нападающий имеет опыт выступления за сборную Узбекистана: в составе национально команды он сыграл три матча, забив один гол. Напомним, первым о возможном переходе Файзуллаева в ЦСКА сообщил Championat.Asia.
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