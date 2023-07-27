«Монако» представил новый комплект третьей формы на сезон-2023/2024

«Монако» презентовал форму, в которой команда будет играть в сезоне-2023/2024. Резервный комплект выполнен в белых и голубых цветах, что является отсылкой к Средиземному морю.
Третий комплект формы «Монако» на сезон-2023/2024
Фото: asmonaco.com
Как заявляет пресс-служба французского клуба, монегаски таким образом хотят внести свой вклад в повышение осведомлённости о хрупкости морского мира и защите его биоразнообразия.
«Эта новая бело-голубая футболка, получившая название OCEANO, выделяется цветовым переходом на передней части, в котором без труда угадывается оттенок голубой средиземноморской волны и знаменитый белый камень, придающий воде вблизи берега лазурный отблеск. Характерный белый цвет также напоминает цвет камня, который был использован во время строительства Океанографического музея Монако, а знаковая диагональ клуба изящно интегрирована в футболку», — говорится в сообщении клуба.
Фото: asmonaco.com
Отметим, что техническим спонсором по-прежнему остаётся итальянский спортивный бренд Kappa. В рамках сотрудничества с Океанографическим институтом Kappa и «Монако» приняли решение перечислять ему по € 5 с каждой проданной футболки, тем самым поддерживая инициативы института по сохранению окружающей среды.
Третий комплект формы монегасков в этом сезоне можно будет приобрести не только в привычных офлайн и онлайн бутиках клуба и итальянского бренда, но и в самом Океанографическом музее Монако.
Фото: asmonaco.com
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