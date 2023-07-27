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«Краснодар» — «Спартак»: Зобнин открыл счёт

«Краснодар» — «Спартак»: Зобнин открыл счёт
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Сегодня, 27 июля, проходит матч первого тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Место проведения игры — стадион «ФК Краснодар» (Краснодар, Россия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы, Россия). Игра началась в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте Роман Зобнин отличился забитым мячом. Он здорово подключился слева, ворвался в штрафную под передачу Хлусевича, оттёр Ахметова и с угла вратарской площадки отправил мяч в дальний угол.

Фонбет Кубок России. Группа D
27 июля 2023, четверг. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 21'   0:2 Бонгонда – 67'
Удаления: Сперцян – 44' / нет

Последний раз команды встречались в официальной игре в конце апреля этого года. Тогда в результативной баталии сильнее оказались красно-белые — 4:3. Тот матч прошёл в рамках 24-го тура РПЛ-2022/2023.

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