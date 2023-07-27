Газзаев — о разгромном поражении «Оренбурга» 0:6: может, это европейский метод подготовки?

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о разгромном поражении «Оренбурга» в кубковой игре с армейцами (0:6).

«Мы помним от «Оренбурга» и 0:8, и 0:4, а сейчас 0:6 — надо как-то задуматься. Может, это такой европейский метод подготовки? К Кубку надо относиться ответственно, а не как к второстепенному турниру. Тем более когда мы находимся в изоляции. Национальное первенство и Кубок России — это два самых главных турнира, которые у нас сегодня есть. К Кубку нужно относиться с таким же вниманием, как к играм национального первенства.

Предыдущий Кубок России прошёл очень интересно. Очень интересна система проведения: в турнире участвуют не только команды РПЛ, но и команды Первой лиги, Второй лиги и медиаклубы. Мне кажется, что название Кубка России соответствует формату турнира, потому что участвуют все клубы страны.

Турнир интересен и с точки зрения качества игры. Мы видели много интересных команд из Медиалиги, видели много интересных игроков. Также хорошие финансовые вознаграждения: чем дальше проходишь, тем больше зарабатываешь для клуба. Со всех сторон очень интересный турнир. К нему ни в коем случае нельзя относиться спустя рукава, но мы увидели такое отношение со стороны «Оренбурга», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.