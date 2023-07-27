Борис Игнатьев: можно сказать, что «Спартак» в хорошем состоянии

Бывший тренер «Торпедо» и «Сатурна» Борис Игнатьев оценил соперничество команд в группе D Фонбет Кубка России.
«Я бы не стал слишком категорично оценивать возможности этих команд. Последняя игра «Спартака» показала, что команда находится в хорошем состоянии, в то время как «Динамо» не проявило себя в двух матчах. В этой группе, как и в остальных, есть лидеры. Я бы не сказал, что это самая сложная группа с точки зрения выхода в плей-офф. Пока в этом квартете все коты серые.
Отталкиваясь от первого тура, можно сказать, что «Спартак» в хорошем состоянии. Есть надежда, что команда дальше будет двигаться в этом же направлении. Будем смотреть, как эта надежда превратится в реальность. «Динамо» пока вообще никак нельзя охарактеризовать. Наверное, Личка изменит ситуацию, ему нужно время — но пока команда не выступает на уровне, достойном аплодисментов», — приводит слова Игнатьева издание «Евро-Футбол.Ру».
- 27 июля 2023
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