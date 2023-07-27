Спортдир «Аякса» — о Сперцяне: сейчас никто не скажет, можно ли вести дела с «Краснодаром»

Спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат прокомментировал информацию о том, что амстердамский клуб активно интересуется полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

«В средствах массовой информации появилось достаточно много историй относительно нашего интереса к Сперцяну. На мой взгляд, это слишком жаркая дискуссия. Я не говорю, что она неоправданна, но сейчас никто не сумеет с уверенностью сказать, сможете ли вы вести бизнес с «Краснодаром». Существует очень много разных мнений. Даже руководство клуба или наблюдательный совет сейчас не могут принять решение, с которым бы все немедленно согласились. Это невозможно. Но, в конце концов, существуют чёткие правила.

Клубам либо разрешено вести бизнес с Россией, либо нет. У меня нет полномочий говорить, что является моральным или аморальным. Это сложная ситуация, но хорошо, что нам не нужно принимать решение по этому поводу сейчас. «Аякс» не делает ничего запрещённого. Многие говорят, что это запрещено? Сейчас этот вопрос тщательно изучается, после этого у нас будет ответ. Почему «Аякс» хочет заполучить игрока из России? Я всё ещё не подтвердил, что мы хотим Сперцяна. У нас всегда есть несколько целей.

Я должен находить лучших игроков, и если я нахожу лучшего игрока, то обязан проверить, возможно ли оформить его приобретение. Если это незаконно, тогда всё прекращается. Если законно, то я должен проконсультироваться с директорами и наблюдательным советом. Я не считаю справедливым, что мы должны принимать решение по этому поводу, потому что есть правительство с чёткими санкционными списками. Работа многих людей заключается в том, чтобы понять, разрешат они нам эту сделку или нет. Это должен быть самый важный вопрос. Принимать решение, руководствуясь одной точкой зрения, очень тяжело.

Не каждый русский поддерживает то, что происходит (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. — Прим. «Чемпионата»). А Сперцян родился в России, но играет за Армению. Сейчас по всей стране идёт дискуссия, и это довольно интересная дискуссия. Внутри клуба мы тоже дискутируем. Сколько времени это займёт? Я не знаю. Нет даже уверенности в том, что мы вообще постараемся подписать Сперцяна», — цитирует Мислинтата De Telegraaf.