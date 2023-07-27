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Краснодар — Спартак, результат матча Кубка России 27 июля — 1:2

«Спартак» обыграл «Краснодар» в матче Кубка России
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Завершился матч первого тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Красно-белые обыграли южан со счётом 2:1. Игра началась в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отличился забитым мячом с передачи Даниила Хлусевича. В конце первого тайма хавбек краснодарцев Эдуард Сперцян получил прямую красную карточку за фол против Антона Зиньковского.

На 67-й минуте Тео Бонгонда забил свой дебютный мяч за красно-белых. В самой концовке встречи бразилец Кади Боржес отыграл один мяч и установил окончательный счёт встречи — 1:2.

Игра состоялась на стадионе «ФК Краснодар» (Краснодар, Россия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы, Россия).

Фонбет Кубок России. Группа D
27 июля 2023, четверг. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 21'   0:2 Бонгонда – 67'   1:2 Боржес – 90+5'
Удаления: Сперцян – 44' / нет
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