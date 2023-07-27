Футболистке, имитировавшей травму, в следующем матче разбили голову. Врачи дали ей шапочку

Полузащитница сборной Нидерландов Даниэль ван де Донк доигрывала матч 2-го тура группового этапа женского чемпионата мира с командой США (1:1) в шапочке для плавания. Это было связано с тем, что футболистка травмировала голову.
В ходе игры, которая состоялась сегодня, 27 июля, ван де Донк столкнулась с соперницей и упала на газон. Подошедшие к футболистке медики перевязали её и вручили Даниэле шапочку для плавания, в которой 31-летняя нидерландка и провела остаток матча. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы кровь из раны не выходила наружу.
Отметим, что в матче 1-го тура женского ЧМ-2023 Даниэль ван де Донк по указанию главного тренера сборной Нидерландов Андриса Йонкера симулировала повреждение. Этот эпизод активно обсуждался в соцсетях.
В двух первых турах чемпионата мира среди женщин сборная Нидерландов набрала четыре очка, одержав победу над Португалией (1:0) и сыграв вничью с США (1:1).
- 27 июля 2023
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