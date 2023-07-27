Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболистке, имитировавшей травму, в следующем матче разбили голову. Врачи дали ей шапочку

Футболистке, имитировавшей травму, в следующем матче разбили голову. Врачи дали ей шапочку
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитница сборной Нидерландов Даниэль ван де Донк доигрывала матч 2-го тура группового этапа женского чемпионата мира с командой США (1:1) в шапочке для плавания. Это было связано с тем, что футболистка травмировала голову.

В ходе игры, которая состоялась сегодня, 27 июля, ван де Донк столкнулась с соперницей и упала на газон. Подошедшие к футболистке медики перевязали её и вручили Даниэле шапочку для плавания, в которой 31-летняя нидерландка и провела остаток матча. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы кровь из раны не выходила наружу.

Отметим, что в матче 1-го тура женского ЧМ-2023 Даниэль ван де Донк по указанию главного тренера сборной Нидерландов Андриса Йонкера симулировала повреждение. Этот эпизод активно обсуждался в соцсетях.

В двух первых турах чемпионата мира среди женщин сборная Нидерландов набрала четыре очка, одержав победу над Португалией (1:0) и сыграв вничью с США (1:1).

Материалы по теме
Тренер Нидерландов требовал от футболисток имитировать травмы во время матча ЧМ-2023
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023