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«Краснодар» проиграл дома впервые за 9 месяцев, уступив «Спартаку» в матче Кубка России

«Краснодар» проиграл дома впервые за 9 месяцев, уступив «Спартаку» в матче Кубка России
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Сегодня, 27 июля, состоялся матч первого тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Южане уступили красно-белым со счётом 1:2. Матч прошёл на стадионе «ФК Краснодар» (Краснодар, Россия). Это первое домашнее поражение «Краснодара» за последние девять месяцев.

В предыдущий раз «быков» на их поле обыгрывал «Зенит» в 15-м туре прошлого сезона Российской Премьер-Лиги. Тогда петербуржцы победили краснодарцев со счётом 1:0. Полузащитник Далер Кузяев реализовал пенальти на 89-й минуте игры. Та встреча состоялась 30 октября 2022 года.

Напомним, в прошлом сезоне «Краснодар» занял шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. Также южане дошли до финальной игры Кубка России — 2022/2023, где уступили ЦСКА (1:1, пен. 5:6).

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