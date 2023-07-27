Абаскаль — о победе над «Краснодаром»: нанесли 22 удара по воротам, играли хорошо

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в матче Фонбет Кубка России и высказался об игре полузащитника красно-белых Романа Зобнина.
«Команда последние 20 минут играла в другом темпе из-за жары? Дело не в жаре. У нас было 22 удара по воротам, мы играли достаточно хорошо и с точки зрения агрессивности, и с точки зрения спортивной злости. Должны были эффективнее наносить эти 22 удара, тогда не увидели бы такой концовки.
Зобнин провёл чуть ли не свой лучший матч за последние несколько лет? Он и в прошлом году здесь тоже это показывал. Роман — футболист, который уничтожает, когда есть пространство. Рад, что он смог проявить свои качества, и рад, что он забил уже во втором матче сезона. Надеюсь, это придаст ему уверенности», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».
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