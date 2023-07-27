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Дебютный гол Бонгонда, удаление Сперцяна в видеообзоре победы «Спартака» над «Краснодаром»

Дебютный гол Бонгонда, удаление Сперцяна в видеообзоре победы «Спартака» над «Краснодаром»
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Сегодня, 27 июля, состоялся матч первого тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Южане уступили красно-белым со счётом 1:2. Матч прошёл на стадионе «ФК Краснодар» (Краснодар, Россия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы, Россия).

Представляем вашему вниманию видеообзор игры.

На 21-й минуте полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отличился забитым мячом с передачи Даниила Хлусевича. В конце первого тайма хавбек краснодарцев Эдуард Сперцян получил прямую красную карточку за фол против Антона Зиньковского.

На 67-й минуте Тео Бонгонда забил свой дебютный мяч за красно-белых. В самой концовке встречи бразилец Кади Боржес отыграл один мяч и установил окончательный счёт встречи — 1:2.

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